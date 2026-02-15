Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Müdürü Anthi Lakkotripi, Kıbrıs Türk mallarının kullanılması konusunda son iki yılda, beş yüzü aşkın ihlal tespit edildiğini kaydetti.

Lakkotripi, Kathimerini gazetesine verdiği söyleşide, Kıbrıs Türk mallarının kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Lakkotripi, 2024-2025 yıllarında 4 bin 32 kira sözleşmesi üzerinde inceleme yapıldığını ve 512 durumda ihlal tespit edildiğini söyledi.

Lakkotripi açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs toprağının, yüzde 10.14’e denk gelen 609 milyon metrekare Kıbrıs Türk malı bulunduğunu belirtti ve bu taşınmazların değerinin 7 buçuk milyar euroyu aştığını tahmin edildiğini ifade etti.

Lakkotripi, yasal düzenlemelerle Kıbrıs Türk malları konusunda yaşanan kaosun da sonlandırılacağını belirtti.