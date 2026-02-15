Avrupa Komisyonunun, şap hastalığına karşı mücadele için Rum Yönetimi’ne geçtiğimiz gün teslim ettiği 500 bin doz aşının aynı gün içerisinde Kıbrıs Türk tarafına verildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Veterinerlik Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis’in, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamasına dayanarak şap hastalığına karşı mücadelede Avrupa Komisyonunun, Rum Yönetimine teslim ettiği 500 bin doz aşının aynı gün, Sağlıkla ilgili Teknik Komite aracılığıyla, Kıbrıs Türk tarafına teslim edildiğini yazdı.

Habere göre Veterinerlik Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis, Güney Kıbrıs’ta da olası şap hastalığı görülmesi konusunda gerekli kontrollerin yapıldığını herhangi bir vakaya rastlanmadığını belirtti.

Veterinerlik Dairesinin, Kuzey’deki duruma ilişkin net bir manzaraya sahip olup olmadığı sorusu üzerine Pipis, Kıbrıslı Türklerin, gelen uzman ekibinin bildirdiğinden ve Lapta’da 3 sığır yetiştirme birimince ikinci aşılamanın yapıldığından başka bir şey söylemediğini ileri sürdü.

Pipis Güney Kıbrıs’ta, Yeşil Hat üzerinde bulunan birimlerde tüm tedbirlerin uygulandığını da ifade etti.