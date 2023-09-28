Kıbrıs’taki AP Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Santos, bugün, Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum üyeleriyle ortak bir toplantı yaptı ve ardından da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Daha sonra, AP Milletvekili Santos’un Lefkoşa bölgesinde bir gömü yerini ziyaret ettiği ve sonrasında da bazı Kıbrıslı Rum kayıp yakınları ve kayıplar konusunda uzmanlarla görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, “Görüşmeleri kapsamında, AP Milletvekili Santos, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin önemli çalışmalarının farkında olduğunu söyledi, ancak bundan çok daha fazlasının yapılabileceğine işaret etti” denildi.

AP Ofisi’nin açıklamasına göre Santos, “Her iki toplumdan kayıp yakını ailelere; kayıplarının akıbetinin belirlenmesi ve kayıplarını defin edebilmeleri için yardımcı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “KŞK üyeleri ile gömü yerine yaptığı ziyarette, Santos’un, bu son derece önemli insani hedefe ulaşmak için KŞK ile iş birliği yapan her iki toplumdan bilim insanlarının uyumlu çalışmalarını kendi gözleriyle görme fırsatı yakaladığı” da belirti.

Açıklamada, “AP Milletvekili Santos, hazırlayacağı raporun Kıbrıs sorununun siyasi yönlerini almayacağını, raporun sadece kayıp şahıslar konusunun gerekli insani yönlerini içereceğini teyit etti” ifadeleri de yer aldı.