Görüşme sonrası açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, Pile Yiğitler yolunda yaşanan gerilim nedeni ile BM’nin yanlı tutumunu kınadığını söyledi. Üstel, Avrupa Parlamentosu’nda 2022 yılında kabul edilen raporun, KKTC’nin davasında BM ve AP’nin yanlı tavrını bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ı Başbakanlık Şeref Salonu'nda kabul ederek görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, Pile Yiğitler yolunda yaşanan gerilim nedeni ile BM’nin yanlı tutumunu kınadığını söyledi. Üstel, Avrupa Parlamentosu’nda 2022 yılında kabul edilen raporun, KKTC’nin davasında BM ve AP’nin yanlı tavrını bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.