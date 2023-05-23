Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu, huzurda bulunan zanlı 1 İ.S ve zanlı 2 A.A'nın sirkat sahtekarlıkla para temini ve kasti hasar suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 04.04.2023 tarihinde 10.00-18.30 saatleri arasında Lefkoşa'da sakin A.A (E- 18) ve İ.S'nin (E-20), K.K’ye ait apartmanın giriş kısmında bulunan 1250 Euro değerindeki Trek 4300 marka turuncu siyah renkli bisikleti bağlı bulunduğu yerdeki bisiklet kilidini tasarruflarında bulundurdukları yan keski ile kasten ve kanunsuz olarak kesip hasara uğrattıktan sonra sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, bahse konu bisiklet ve yan keskinin emare olarak teslim alındığını söyledi. Polis, yine huzurda bulunan zanlıların 2023 yılı Mart ayı içerisinde, Lefkoşa'da bir apartmanın merdivenlerinden Y.B’ye (E-37) ait Salcano marka bisikleti sirkat ettiklerini söyledi. Polis, sirkat edilen bisikletin değer tespitinin yapılacağını ve sirkat edilen bisikletin halen arandığını belirtti.

Polis, yine huzurdu bulunan zanlıların 24-26 Mart 2023 tarihleri arasında Gönyeli'de bir apartmanda C.S’ye ait 10.000TL değerindeki Ghost kato 1 marka bisikleti sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, konu bisikletin emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı M.B'nin ise Hırsızlık mal kabulü suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 2023 yılı Nisan ayı içerisinde, Lefkoşa'da sakin zanlı M.B'nin A.A ve İ.S'nin sirkat etmiş oldukları 1250 EURO değerindeki Trek 4300 marka turuncu siyah renkli bisikleti değerinden düşük olarak 900TL karşılığında, Lefkoşa'da, 10.000TL değerindeki Caner Şehsuvaroğlu'na ait Ghost kato I marka bisikleti 1800 TL karşılığında, Yiğit Beyitler'e ait Salcano marka bisikleti hırsızlığa bağlı şartlar altında elde edildiğini bildiği halde 800TL karşılığında almak suretiyle hırsızlık mal kabulu yaptığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının tutuklandığını ve Trek 4300 marka turuncu siyah renkli bisiklet ile Ghost kato 1 marka bisikletin emare olarak alındığını belirtti. Polis, M.B'nin işyerinde toplam 5 çalıntı bisiklet bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, üç zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, zanlı 1 için 7.500 TL nakdi teminat, Zanlı 2 ve zanlı 3’ün 10 bin TL, birer kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.