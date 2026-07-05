İskele’de Long Beach bölgesinde bulunan Rise Apartmanı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 17.45 sıralarında meydana gelen olayda, yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle yüksek katlı binada mahsur kalan apartman sakinlerinin, polis itfaiyesine ait hidrolik merdivenli araçlar ile tahliyeleri sürüyor.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri de müdahale ederken, söndürme ve kurtarma çalışmaları koordineli şekilde devam ediyor.

Dumandan etkilenen bazı kişiler ise olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçiriliyor.

Bölgede çalışmaların sürdüğü, yangının kontrol altına alınmasına yönelik müdahalenin devam ettiği bildirildi.