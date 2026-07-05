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Kıbrıs Rum liderliği ile Rum polisini göreve çağıran Özersay, şiddet olayını gerçekleştiren kişilerin gecikmeksizin yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını ve gerekli cezaların verilmesini sağlamaları gerektiğini kaydetti.

Saldırının sorumlularının en kısa sürede tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Özersay, bunun benzer olayların tekrar yaşanmaması ve caydırıcılığın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

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