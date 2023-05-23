-ÖZEL HABER

KKTC, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasıyla birlikte boşalan bir milletvekili koltuğu için 25 Haziran 2023 Pazar günü ara seçime gidiyor. Kudret Özersay’dan boşalan koltuğun seçim maliyetinin ise 30-35 Milyon TL olması bekleniyor. En son gerçekleşen 23 Ocak 2022 Genel seçiminde, seçime katılım oranı yüzde 57.41 ile düşük bir seviyede seyrederken, 25 Haziran’da gerçekleşecek olan ara seçime vatandaşın ilgi gösterip göstermeyeceği ise merak konusu oldu.

Gündem Kıbrıs ekibi sokağa çıkarak vatandaşların nabzını tuttu. Kimi vatandaş seçime katılım göstereceğini söyleyerek, “En demokratik hakkımı kullanacağım ve vatandaşlık görevimi yerine getireceğim” derken, kimi vatandaş ise sadece bir vekil için seçim yapılmasını gereksiz gördü. Bazı vatandaşlar ise sandığa gitmeyerek siyasilere tepkisini göstereceğini söyledi.



Ahmet Bardak uzun zamandır sandığa gitmediğini ifade ederek, “Mecliste olanlar bizim haklarımızı savunmuyor. Bu nedenle de gitmenin anlamı yoktur” diyerek tepkisini dile getirdi. Hidayet Demircioğlu, “Sanırım devletin çok parası var. Ama mantıksız buluyorum ve sandığa gitmeyeceğim” dedi.



Uğurcan Dağcıoğlu demokrasinin gereğini yapmak için 25 Haziran’da sandığa gideceğini söyledi. Dağcıoğlu, “Tepkimizi ya da desteğimizi ancak sandıkta gösterebilirsiniz” dedi. İsmet Kudret ise sandığa mutlaka gidilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu bozuk düzene bir dur demek lazım” şeklinde konuştu.

Cemal Gece isimli vatandaş ise 25 Haziran’da sandığa gideceğini söyleyerek, “Meclisimizde bir eksik vardır ve tamamlamamız lazım” ifadelerini kullandı. Hüseyin Seçkin isimli vatandaş, eleştiri yapabilmek için sandığa gidilmesi gerektiğini söyleyerek, “Oy kullanmayan vatandaşın o ülkedeki kimseye eleştirmeye hakkı yoktur. Oy namustur ve vatandaşlık görevidir” dedi.