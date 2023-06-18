KKTC'de 25 Haziran Pazar günü yapılacak.Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerine bir hafta kaldı.

Son haftaya girilirken adaylar, propaganda çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşim birimlerini ve sivil toplum örgütlerini ziyaret eden adaylar, seçmen kitlesiyle bir araya geliyor. Adaylar propagandalarını televizyon programları ve sosyal medya sayfaları üzerinden de yürütüyor.

Ara seçimler, geçen yıl haziran ayında HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği ve hayatını kaybeden Lefkoşa Yenicami muhtarının yerine bir muhtar için yapılacak. Milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday, Lefkoşa Yenicami Muhtarlığı için ise 4 aday yarışacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği adaylığı reddedilen TDP’nin adayı Tacan Reynar’ın adı, yasa gereği oy pusulasında yer alacak.

Milletvekilliği için UBP Ali Başman, CTP Sami Özuslu, DP Serhan Aktunç, YDP Figen Yaman Lesinger ve Bağımsızlık Yolu da Umut Ersoy ile yarışacak.

Seçimlerde Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazhan da bağımsız adaylar olarak oy talep edecekler.

TDP Milletvekili adayı Tacan Reynar’ın adaylığı ise, “son 3 yıl daimi ikametgahı KKTC olmadığı” gerekçesiyle YSK tarafından reddedilmişti. 5/76 sayılı Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 63’üncü maddesine göre, Reynar’ın ismi oy pusulasında da yer alacak fakat seçilmesi halinde seçilmiş sayılmayacak ve bir sonraki kişi seçilmiş olacak.

210 BİN 121 SEÇMEN OY KULLANACAK

YSK Başkanı Narin Şefik, seçimlerle ilgili geçtiğimiz hafta Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, ülke genelinde 210 bin 121 seçmen için 713 sandık kurulacağını ve her sandıkta 3 olmak üzere, toplam 2 bin 139 sandık görevlisi bulunacağını açıkladı.

Şefik, ülkede son yapılan 25 Aralık Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde seçmen sayısının 208 bin 236 olduğunu buna göre, 25 Aralık 2022’den günümüze seçmen sayısının 1885 arttığını bildirdi.

Şefik, Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde bir milletvekili ve bir muhtar için seçim yapılacağını, boşalan 50 ihtiyar heyeti üyeliği için ise az sayıda başvuru yapıldığı için başvuranların doğrudan seçilmiş olduklarını kaydetti.

OY PUSULASI VE MÜHÜRDE DEĞİŞİKLİK

Ara seçimlerde oy pusulası ve mühürde değişiklik yapıldı. Parti adaylarının üst sırada bağımsız adayların ise alt sırada yer aldığı oy pusulasının bütünü içerisinde sadece bir “EVET” mührü basılabilecek.

25 Haziran seçiminde ülkede ilk kez “kaşe mühür” kullanılacak.

OY PUSULASINDAKİ SIRA

5 Haziran'da YSK'da yapılan ad çekmeyle belirlenen sıraya göre, oy pusulasında partili adaylardan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) adayı Tacan Reynar-1; Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ali Başman-2; Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Sami Özuslu-3; Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adayı Figen Yaman Lesinger-4; Demokrat Parti (DP) adayı Serhan Aktunç-5; Bağımsızlık Yolu adayı Umut Ersoy ise 6’ncı sırada yer alacak.

Bağımsız adayların sıralaması ise “Çetin Sadeli-1; Abdullah Korkmazhan-2; Alper Özsalınç-3; Talip Sancar-4; Meriç Erülkü-5; Mert Taşkın-6; Nazım Özsever-7” şeklinde olacak.

"NEREDE OY KULLANACAĞIM?"

25 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerinde vatandaşlar, http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerimizin “Nerede oy kullanacağım” linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebiliyor.

SEÇİM TAKVİMİ

YSK’nın açıkladığı seçim takvimi doğrultusunda 22 Haziran Perşembe günü seçmen kartlarının dağıtılmasının son günü.

Seçim propagandası 24 Haziran’da sona erecek ve seçmenler, 25 Haziran’da sandık başına gidecek.

MUHTAR ADAYLARI

25 Haziran’da yapılacak yerel ara seçimde Lefkoşa Yenicami Mahallesi Muhtarlığı için Mehmet Yumuşak, Adnan Getirmez, Mehmet Çamır ve Selim Özdemir aday oldu.

YSK, muhtarlıklar için kesinleşen bazı adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan başvuranların seçilmiş olduklarını açıklamıştı.

Buna göre, Lefkoşa Selimiye Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Akkuş, Yeniboğaziçi İhtiyar heyeti üyeliği adayı Şermin Kasap, Erenköy-Karpaz Derince İhtiyar heyeti üyeliği adayı Hasan Korkmaz, Erenköy-Karpaz / Polat Paşa Mahallesi İhtiyar heyeti üyeliği adayları Nezaket Çebi ve Murat Akgün, İskele - Boğaziçi ihtiyar heyeti üyeliği adayı Nagihan İlktaç ve Lefke – Bademliköy ihtiyar heyeti üyeliği adayı Tahir Alşan seçilmiş kabul edildi.

OY VERME GÜNÜ

Seçmenin oy kullanmaya giderken yanında KKTC kimlik kartı, KTFD kimlik kartı, KKTC polis kimlik kartı, KKTC pasaportu, KTFD Pasaportu veya KKTC ehliyetini bulundurması gerekiyor.

Oylama kabinine cep telefonu ve çanta ile girilemeyecek ve oy verildikten sonra pusula İlçe Seçim Kurulu ile Sandık Kurulu’nun mühürleri görülecek şekilde katlanılarak sandığa atılacak.

Oy verme işleminin 08.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

Yasa gereği seçim günü saat 19.00'a kadar sonuçlar ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.