Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı.

Polis, 16.01.2023 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından düzenlenen Kilit Operasyonu’nda Güney Kıbrıs’tan araçla giriş yapan K.S ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı B.E’nin tarasarrufunda 100 gram kokain olduğuna innaılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı K.S'nin ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada Glock Marka tabanca, 55 adet canlı mermi, toplam 348 gram ağırlığında hintkeneviri, 16 gram kokain, 55 adet boş küçük çıtçıtlı poşet, öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı 2 B.E’nin evinde kanunsuz herhangi birşey tespit edilmediğini belirtti.

Polis, zanlı K.S'nin Aralık 2022 ayında Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan aldığı uyuşturucu maddeler, tabanca ve canıl mermileri ithal ettiğini anlattı.

Polis, emarelerin incelenmesi gerektiğini, zanlının ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.