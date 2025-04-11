Polisin açıklaması şöyle:

10.04.2025 tarihinde, saat 21.45 sıralarında, Balıkesir’de, devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından şüpheli olarak görülen, Y.Ş.(E-24)’nin kullanımındaki ve R.S.(E-46) ile M.Y.(E-26)’nin yolcu olarak bulundukları park halindeki araçta yapılan aramada; içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar suçüstü hali gereği tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.