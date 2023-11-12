Bunlar da ilginizi çekebilir

Amalu’ya yapılan muayenede, bel kemiğinde kırık tespit edildi, nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan konuya ilişki verilen bilgiye göre, Amalu, dün saat 05.00 sıralarında tedavi görmekte olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinin penceresinden, hastaneden kaçmaya çalıştığı sırada yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Amalu, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisiyle nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

İskele’de 7 Kasım tarihinde evrak eksikliği nedeniyle polise sevk edilen bir sivil aracın arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Davıd Nnadozie Amalu (E-37) aracın arka kapısını açıp araçtan atlaması sonucu yaralanmıştı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.