Florida Gulf Coast Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, IQ’su yüksek olan kişilerin diğer kişilere kıyasla fiziksel olarak daha az aktif olduğu ortaya koyuldu. Araştırmada, zeki insanların egzersize soğuk baktığı ve yoğun düşünme eylemlerinde bulunma olasılıklarının daha fazla olduğunu belirtiliyor.

Araştırmada katılımcılar, ‘daha fazla düşünenler’ ve ‘ortalama seviyede düşünenler’ olarak iki gruba ayrıldı ve bilisşel testler kullanıldı. Bir hafta boyunca giyilebilir teknoloji aletleriyle takip edilen katılımcılar ölçüldüğünde ise, ‘daha fazla düşünen’ grubun haftaiçi diğer gruba oranla çok daha az fiziksel aktivite yaptığı görüldü. İki grup arasında haftasonu ise büyük bir fark bulunmadı.

Bunun bir sebebinin, zeki insanların sıkılma ihtimalinin daha düşük olduğu, yani entelektüel faaliyetlerde daha fazla zaman geçirmeleri olduğu düşünülüyor. Örnek olarak, kitap okumak veya bulmacalar faydalı olmasına karşın, kan pompalama değerini arttırmadığı için bir fiziksel aktiflik sağlamıyor.

Öte yandan, ortalama zeka seviyelerinin olduğu grup, sık bir şekilde bir durumdan sıkıldığı için ve sıkılmaya daha yatkın oldukları için dış aktivitelerle uyarılmaya ihtiyaç duydukları tespit edildi.

İngiliz Psikoloji Derneği çalışma ile ilgili, “Daha fazla düşünmeye zaman ayıran bireyler, ortalama olarak daha düşük fiziksel aktiviteye sahipler” açıklamasını yaparken, bazı yüksek IQ’lu insanların ise 'fiziksel aktivite eksikliğinin önüne geçmek için' daha aktif bir yaşamı seçebileceği fakat bunun genel orana kıyasla düşük olduğunu vurgulandı.

Çalışmaya sadece 60 kişi katıldığı için ayrıca araştırmacılar, bulgulara dayanarak konu hakkında çok fazla genelleme yapılmaması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.