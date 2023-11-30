"Para mutluluğu satın alır mı?" sorusu yanıtını buldu. Belli oranda bir servet rakamı, insanlar için mutlu olma kriterini karşılıyor.

ABD merkezli araştırma şirketi Empower, "Finansal Mutluluk Raporu"nu yayımladı. Ankete katılan Amerikalıların yüzde 60'ı paranın mutluluğu satın alabileceğini söylüyor.

Belirli bir servete erişmek mutluluğun anahtarı olarak görülüyor.

Ankete göre, finansal mutluluğun maliyeti, 1,2 milyon dolar. Türk Lirası cinsinden yaklaşık 35 milyon lira.

Yani bankada ya da kasasında bu kadar parası olan kişi, mutlu olacağına inanıyor.

Ankete katılan her 10 kişi'den 7'si "Para tüm sorunları çözer" diyor.

Amerikalıların iyi maaş beklentisi ise yılda ortalama 285 bin dolar, yani yaklaşık 8 milyon Türk Lirası.

Y kuşağında bu beklenti yıllık 500 bin doları aşıyor. En düşük maaş beklentisi ise yıllık 130 bin dolarla X kuşağına ait.

Anket katılımcıları mutluluğa giden yol olarak ise, gününde ödenen faturalar, borçsuz yaşam ve günlük lüks harcamaları gösteriyor.