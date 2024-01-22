Bunlar da ilginizi çekebilir

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada Arda'ya süre vereceğinin sinyallerini verse de karşılaşma zora girince genç futbolcu yedek kulübesinden çıkamadı. YELEĞİ YERE ATTI Ancelotti, maç sırasında Arda Güler'i ısınmaya gönderse de oyuna almadı. Real Madrid'de 5 oyuncu değişiklik hakkının kullanılmasının ardından kulübeye doğru yönelen Arda, ısınma sırasında giydiği yeleği yere attı.

Dev maça saatler kala karar Icardi için karar verildi

Dev maça saatler kala karar Icardi için karar verildi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.