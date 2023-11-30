GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

İşveren Sendikası Başkanı Metin Arhun, Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ile ilgili soruları yanıtladı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantılarının genelde ilk oturumunda sonuç çıkmadığının altını çizen Arhun, ilk toplantıda verilerin masada toplandığını ve bunlar üzerinden hareket edildiğini vurguladı. Arhun ikinci toplantı için bir tarih konuşulmadığını belirterek, 'Yeni Asgari Ücret Ocak'ta yürürlüğe girecek aynı zamanda Kasım hayat pahalılığı açıklanmadı. İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu da yurt dışında olacak diye biliyorum. Bu günlerde ikinci bir toplantı beklemiyoruz' dedi.

ARHUN: ORTALIK ALLAK BULLAK OLUYOR, SUNİ PAHALILIK YARATILIYOR

Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın yüzde 48.50'lik hayat pahalılığı ön görüsüyle ilgili de konuşan Arhun, bu açıklamanın 'zamansız' olduğunu savundu. Bu açıklamanın piyasayı da tetiklediğini iddia eden Arhun, dünkü toplantıda bu rakamın gelen verilerle birlikte gerçeklerden uzak olduğunu gördüklerini de sözlerine ekledi.

Arhun, şöyle devam etti:

"Gereğinden erken başladı asgari ücret tartışmaları. İş gücü piyasası bozuldu. İşveren yüzde 50 zam olacak diye korktu ve bu kez zamlar başladı. İngiltere'de mesela asgari ücrete artış yapıldı. Ekim'de yapılacak artışın Nisan'da yürürlüğe gireceğini belirttiler. Ne yaptılar, iş vereni, piyasayı buna hazırladılar. Biz 3 ay önce tartışmaya başlıyoruz, ortalık allak bullak oluyor ve suni bir pahalılık ortaya çıkıyor.

ARHUN: AÇLIK SINIRI 16 BİN TL

Metin Arhun, ilk Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantıda İstatistik Kurumu'nun Temmuz'dan bu yana hayat pahalılığını yüzde 33.50 olarak verdiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'ndan da mutfak masrafı verilerinin alındığını, bu artışın da yüzde 20 olarak önlerine geldiğini söyledi. Bu veriler hesaplandığında açlık sınırının 16 bin TL hesaplandığını belirterek, açlık sınırının yeni belirlenecek olan asgari ücretin altında kalacağına vurgu yaptı.

"ASGARİ ÜCRETİN 19 BİN TL İLE 21 BİN ARASINDA OLMA İHTİMALİ VAR"

İşveren Sendikası Başkanı Metin Arhun, asgari ücretin 19 bin TL ile 21 bin arasında belirlenebilme ihtimali olduğunu anlatarak, 'henüz veriler konuşuluyor, bilgi alışverişi yapılıyor. Bu rakamlar gün sonunda konuşulacak ve asgari ücret belirlenecek' dedi.

ARHUN: DENETİM GÖREVİNİ HALKIN KENDİSİ YERİNE GETİRMELİ

Marketteki fiyat artışlarıyla ilgili de konuşan Arhun, denetimsizlikten şikâyet edildiğini ancak bunu yapması gerekenin halkın kendisi olduğunu söyledi. Arhun, tüketicinin pahalılık olan yerden alışveriş yapmayarak bu denetimi ve cezasını kendisinin verebileceğini kaydetti.

“ZAMLARI İŞVERENLER DEĞİL DEVLET YAPTI”

Yapılan zamlardan işverenlerin sorumlu tutulmaması gerektiğini söyleyen Arhun, “Elektrikten akaryakıta kadar zamları işverenler yapmadı devlet yaptı. Bu ülkede fiyatların dengelenmesi için bir Fiyat İstikrar Fonu var ama bu fon maaş ödemelerinde kullanılıyor” ifadelerini kullandı.