GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

İşveren tarafının bugünkü asgari ücret toplantısına katılıp katılmayacağı konusu belirsizliğini koruyor...

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs' konuşan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, “Bakanlar Kurulu'nda dün ne konuşuldu bilmiyoruz. İşveren tarafına destek verilecek mi verilmeyecek mi net değil. Görüşmelerimiz sürüyor. Saat 13.00'te kendi içimizde bir toplantı yapıp, karar vereceğiz' diye konuştu.

" Bu belirsizlik devam ederse biz toplantıya katılmayız..."

Arhun, sosyal sigorta yatırımları konusunda işverenlere sağlanacak destekle ilgili resmi olarak bir adım atılmadığını da söyleyerek, "biz katılmadan da karar alabilirler. Ancak bu belirsizlik devam ederse biz toplantıya katılmayız, rakam da konuşmayız. Ayıptır' diye konuştu.

