Esengül AYKAÇ - ÖZEL HABER

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın 3'üncü kez toplanacak. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıya, işveren tarafının katılmamasını damgasını vurmuştu... Gözler bu hafta yeniden işveren tarafına çevrildi.

Konuyla ilgili İş verenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun'a ulaşan Gündem Kıbrıs muhabiri, işveren tarafının yarınki toplantıda hazır bulunacağını öğrendi.

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantının detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy'dan aldıklarını bildiren Arhun, yarınki toplantıda yeni ücretle ilgili rakam teatisini gerekli taraflarla yapacaklarını söyledi.

Yarınki toplantıda ekonomiyle ilgili gerekli teknik analizleri yapacaklarını kaydeden Arhun, "Masada hayat pahalılığı, ülke ekonomisi gibi konuları değerlendirdikten sonra bir rakam ortaya çıkabilir. Şu an bizim tarafımızda net bir bilgi yok” dedi.

“Asgari ücretteki eksilmeyi vermeye hazırız”

“Asgari ücretteki eksilmeyi vermeye hazırız” ifadelerini kullanan Arhun, “Ülkede refah artışı varsa asgari ücrete yansıtılmasına sıcak bakarız. Ekonomide bir artış varsa masada konuşup en iyi maaşı vermek amacındayız” şeklinde konuştu.

Toplantıların çok uzaması taraftarı olmadıklarını da dile getiren Arhun, en kısa zamanda toplantıları bir sonuca bağlamaya hedeflediklerini söyledi.