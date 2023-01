Gündem Kıbrıs - CANLI AKTARIM

'Asgari Ücretin şimdi belirlenmesi ile Aralık'ta belirlenmesi arasında bir fark yoktu' diye Arhun, belirlenen ücretin Ocak ücreti olacağını söyledi.

Gelinen süreçte, son yapılan toplantıda belli rakamlar ortaya konduğunu belirten Arhun, bu rakamların bazı temellere dayandığını ancak o rakamların nasıl bulunduğunu bu günkü toplantıda öğreneceklerini ve kendi fikirlerini ifade edeceklerini söyledi.

'Asgari Ücret açlık sınırı altında kaldı' deniyor diyen Arhun, 'işveren hangi şartlar altında kalacak onun da ele alınması gerekiyor' dedi.

Her kesimin belirlenecek olan asgari ücreti çalışanına ödeyemeyeceğinin altını çizen Arhun, herkesin düşünülerek bu ücretin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Arhun, her detay düşünülmeden adım atıldığı takdirde işletmelerin kapanma ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

Arhun amaçlarının verilebilecek en yüksek miktarı vermek ancak tüm kesimleri mutlu ederek bunu yapmak olduğunu söyledi.