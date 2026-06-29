Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, "Küresel Refah ve Asgari Ücret Gerçeği" başlıklı yazılı açıklamasında, kişi başına düşen milli gelir ile asgari ücret arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Arhun, günümüz küresel ekonomi politiğinde emeğin değeri ile vatandaşların refah düzeyinin, kişi başına düşen milli gelir (GSYİH) ve asgari ücretlerin milli gelire oranı üzerinden ölçüldüğünü belirterek, Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, KKTC ile iş gücü temin edilen Güney Asya ülkelerini karşılaştıran iki ayrı analiz hazırladıklarını ifade etti.

"AB ÜLKELERİNDE KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 45-50 BİN DOLAR SEVİYESİNDE"

Açıklamada, Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, KKTC ile Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerde kişi başına düşen milli gelir ve asgari ücret ilişkisine yer verildi.

Arhun, verilerin AB ülkelerinde kişi başına düşen milli gelirin ortalama 45 bin ila 50 bin dolar seviyesinde olduğunu, Türkiye'de bunun 13 bin-15 bin dolar, KKTC'de ise 15 bin-16 bin dolar seviyelerinde bulunduğunu kaydetti.

Pakistan ve Bangladeş gibi iş gücü transferi yapılan ülkelerde ise kişi başına düşen milli gelirin 1 ila 2 bin 500 dolar seviyelerinde olduğunu belirten Arhun, bu ülkelerde ciddi bir geçim mücadelesi yaşandığını ifade etti.

"KKTC'DE ASGARİ ÜCRETİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 7,49"

Bir ülkede asgari ücretin kişi başına düşen milli gelire oranının, gelir dağılımı, iş gücü maliyeti ve toplumun asgari ücretlileşme düzeyi hakkında fikir verdiğini savunan Arhun, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oranın ortalama yüzde 4, Güney Kıbrıs'ta yüzde 3,05, Türkiye'de yüzde 5,52, KKTC'de ise yüzde 7,49 seviyesinde olduğunu belirtti.

Arhun, bu oranın KKTC'de yüzde 5 seviyesinde olması halinde asgari ücretin yaklaşık 800 euro düzeyinde olması gerektiğini ileri sürerek, "KKTC asgari ücret toplumuna dönüşme yolundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu oranın yüksek olmasının, çalışanların ortalama gelirlerinin yıllık bazda asgari ücret seviyesine yaklaştığını gösterdiğini savunan Arhun, "Usta, çırak, patron herkesin ortalama gelirinin eşit hale geldiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"2022 YILINA KADAR YAKLAŞIK 400 STERLİN SEVİYESİNDE BULUNAN ASGARİ ÜCRET, 2025 YILINDA 1045 STERLİN'E ULAŞTI"

Açıklamanın ikinci bölümünde yıllara göre asgari ücret seviyeleri değerlendirildi.

Arhun, 2022 yılına kadar yaklaşık 400 sterlin seviyesinde bulunan asgari ücretin, 2022'de 600 sterline çıkarıldığını, 2024 yılında üç kez belirlenerek 900 sterline yükseldiğini, 2025 yılında ise 1045 sterline ulaştığını belirtti.

Bu artışlar yaşanırken kişi başına düşen milli gelirin artmadığını savunan Arhun, kamu maaşları ile asgari ücretin reel olarak yaklaşık yüzde 150 artırıldığını öne sürdü.

Arhun, asgari ücret artışlarının özel sektörü zor durumda bıraktığını, kamu maaşlarının reel olarak yüzde 150 artırılmasının ise kamu maliyesini olumsuz etkilediğini savundu.

Bu uygulamaların tüm toplumun üstleneceği yaklaşık 500 milyon dolarlık bir borç yükü oluşturduğunu ileri süren Arhun, ekonomik büyüme ve milli gelir artışı sağlanmadan ücretlere yapılacak zamların yalnızca maliyet artışı yaratacağını ve gerçek anlamda refah artışı sağlamayacağını ifade etti.

Arhun, KKTC'nin ucuz iş gücü transferine dayalı Güney Asya ülkeleri ile gelişmiş Avrupa Birliği ekonomileri arasında sıkışıp kalmaması gerektiğini belirterek, üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan, emeğin hakkını koruyan ve yapısal reformları önceleyen politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.