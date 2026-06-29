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2008 yılında Uluslararası Gazetecilikte Cesaret Ödülümü alan ve 2014 yılında Avrupa Yurttaşlık Ödülü’ne layık görülen Uludağ, 2019 yılında ise kayıp kişiler ve barış çalışmalarına katkıları nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti.

Kayıplar konusundaki araştırmalarıyla tanınan ve uzun yıllardır Yenidüzen gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Uludağ, 67 yaşındaydı.

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