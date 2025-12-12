Gündem Kıbrıs Özel Haber

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak değerlendirmelerde bulundu.

“Ülkemizdeki Asgari Ücretin Avrupa’nın 14 ülkesinden daha yüksek” açıklamasının kamuoyunda tepkilere yol açması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, “Bunlar teknik bilgilerdir ve bunları ben üretmiyorum ve kıyas yapıyorum. AB’nin 27 üye ülkesi var ve bizi de katarsak 28 ediyor. En son baktığım verilerde biz tam ortadayız. Bizim rekabet içerisinde olabileceğimiz ülkelerde ve milli gelir oranlarına baktığımızda nerede olduğumuzdur. 14. Sıradayız ama Temmuz’da belirlenen rakamlarda Polonya’da 1091 Euro, Portekiz’de 1015 Euro, bizim ülkemizde de 1100 Euro’dur. Bizden zengin olarak değerlendirdiğimiz bu ülkelerden daha yüksek asgari ücret veriyoruz. Bu ülkelerde yaşam daha pahalıdır. O zaman onlar nasıl geçiniyor da biz geçinemiyoruz? Burada bir yanlışlık var. Bizim ülkemizde enflasyon çok fazladır. Onlarda enflasyon oranı yüzde 10’un altındadır. Daha yüksek ücret vermemize rağmen bizde moraller daha düşük. Bizde eriyen bir trend vardır. Diğer bir yanlışlık ise, Rum tarafında kişi başına düşen yıllık gelir 35 bin Euro, biz de ise 15 bin Euro’dur. Oralarda kişi başı gelirle kıyasladığımızda daha düşük bir asgari ücret vardır. Biz asgari ücreti devamlı yukarıya doğru baskılıyoruz. Bizde 2 sene önceki rakamlarda 800 Euro civarındaydı” dedi.

Arhun: En düşük maaş ile en yüksek maaş arasında 5 kat fark var

Konuşmasının devamında Arhun, “20024’ten sonra sadece Hayat Pahalılığı oranına bakar olduk. Son gelen hükümet kamuya ne veriyorsam özel sektöre de onu vereceğim dedi. Bu nedenle de biz ücret politikalarını bir bütün olarak tartışmaya başladık. En düşük maaş ile en yüksek maaş arasında 5 kat fark var. Bu Avrupa Birliği’nde yoktur. Ne yazık ki bizde böyle dengesiz meseleler vardır. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Biz asgari ücret artmasın demiyoruz. Hayat pahalılığından hepimiz şikayet ediyoruz. Bunu kontrol altına almamız gerekir. Bununla ilgili ne yapılıyor diye baktığımızda yapılan hiçbir şey yok. Petrol fiyatı dünyada düşerken bizde ne oldu da fiyat artırıldı? Bunların sebebinin kamu maaşları olduğu ortaya çıkıyor. Sizin paranız yok ve borçlanarak maaş ödüyorsunuz ve bunu da özel sektöre ödeteceksiniz” diyerek eleştiride bulundu.

“Hayat pahalılığı belirlenirken, bu hesaplama yöntemi elden geçirilmeli ve bağımsız kişiler tarafından yapılmalıdır”

Arhun, “Hayat Pahalılığı oranlarının yanlış hesaplandığı konusunda Ahmet Serdaroğlu ile hemfikiriz. Ancak Ahmet Bey ile benim şikayet ettiğimiz kısımlar farklıdır. Ahmet Bey Hayat Pahalılığının daha fazla olduğunu söylüyor. Biz ise Hayat Pahalılığı hesaplanmasında gereksiz materyallerin de içerisinde konduğunu söylüyoruz. Sonuç olarak hayat pahalılığı belirlenirken, bu hesaplama yöntemi elden geçirilmeli ve bağımsız kişiler tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.

“Enflasyon bu kadar yüksek olduğu sürece işçi kadar işveren de zorda oluyor”

Arhun, geçtiğimiz günlerde yeni Çalışma Bakanı’nı ziyaret ettikleri söyleyerek, “Bakan beye Ocak ayını beklemeden asgari ücret toplantılarının başlaması gerektiğini söyledik. Kamuoyunda asgari ücret konusu görüşülünce bir tartışma ortamı oluyor. Serdaroğlu yatığı açıklamada bir araya gelelim dedi. Tabi ki gelelim. Ahmet Serdaroğlu ilk göreve geldiğinde, asgari ücreti kendisi ile belirlemiştik ve hükümeti de buna zorlamıştık. Bunun yine olmaması için bir sebep yok. Ancak birbirimizi anlamaya hazır olmamız lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Enflasyon bu kadar yüksek olduğu sürece işçi kadar işveren de zorda oluyor. Tüketim fiyatlarının yanı sıra üretim maliyetleri de sürekli artıyor. Geçim sıkıntısı tüketiciyi etkilerken, bize de olumsuz etkilerde bulunuyor” dedi.

Arhun’dan Serdaroğlu’na çağrı…

Konuşmasının devamında Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu’na çağrıda bulunan Metin Arhun, “Geçtiğimiz günlerde kendisi bana çağrı yaptı. Ben de buradan kendisine çağrıda bulunuyorum. Mutlaka bir araya gelmemiz herkese fayda sağlayacaktır. Belki anlaşırız ve yine tekrardan asgari ücreti biz belirler ve hükümeti de istediğimiz noktaya getiririz” dedi.

“Türkiye bizden ucuz, Güney Kıbrıs bizden ucuz, buradaki üretim sektörü nasıl ayakta kalacak?”

Güney Kıbrıs’a kayan ekonomi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Arhun, “Emek yoğun sektörlerde ve perakende sektöründe Güney Kıbrıs bizden daha ucuz. Çünkü emek bizde daha pahalıdır. Diğer yandan ölçeğimiz de onlardan küçüktür. Biz yılda 1 konteyner ürün satıyorsak, Güney Kıbrıs 2-3 konteyner satıyor. Dolayısıyla alış fiyatları da bizden daha ucuzdur. Diğer yandan üretim konusunda maliyetleri de bizden çok daha ucuzdur. Bu dengelere de dikkat edilmelidir. Türkiye bizden ucuz, Güney Kıbrıs bizden ucuz, buradaki üretim sektörü nasıl ayakta kalacak?” diye sordu.