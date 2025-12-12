Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol ayak bileğinde kırık teşhisi ile müdahale edilmesinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, 11 Aralık 2025 tarihinde saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa Serbest Limanı içerisinde, Ali Rıza Çiçekseven (E-62) yönetimindeki YT 639 plakalı motosiklet, kuzey istikametine doğru dikkatsiz seyir ettiği sırada hakimiyetini kaybederek yol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrilmiştir.

