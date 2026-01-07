Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından, İşverenler Sendikası yazılı bir açıklama yaptı. İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, üç tarafın uzlaşısı ile bir sonuç çıkmasını dilediklerini ifade ederek, “Hep birlikte düşünmek ve olabildiğince müşterek hareket etmek zorundayız” dedi. Arhun açıklamasının sonunda, asgari ücretin en düşük ücret olduğunu ve bir geçim ücreti olmadığını da vurguladı.

İşverenler Sendikası tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında Devlet, İşveren ve İşçi tarafları 2026 yılının ilk Asgari Ücretini belirlemek hedefiyle bugün ikinci kez bir araya gelecek. Bu masa tarafların diyalogda olduğu tek resmi platformdur.

Herkesin bildiği ve hissettiği üzere, hem ülkemiz hem de bölgemiz zor günlerden geçmektedir.

Bölgedeki gelişmeler ve TL deki enflasyon, hem çalışanların ücretlerini ve geçimini, hem de işverenlerin gelişimlerini, yatırımlarını ve yaşamlarını sürdürebilmelerini zorluyor. Adeta tehdit ediyor.

Kimsenin ve hiç bir kesimin, bu olumsuz ortamdan bireysel olarak tek başına çıkma şansı yoktur.

Hep birlikte düşünmek ve olabildiğince müşterek hareket etmek zorundayız.

Bunun sağlanması elbette kolay değildir.

Sadece ücretlere odaklanmak yerine, ücretlerle birlikte diğer tüm ekonomik tedbirlere de bakmak durumundayız. Bilhassa piyasa fiyatlarının nasıl daha aşağıya çekilebileceğine odaklanılmalıdır.

Ülkemiz ekonomik şartları, ücretlerin ve milli gelirin Avrupa Birliğindeki yeri, yabancı işçilerin çalışma hayatımızdaki kapladığı alan, tarafımızdan ortaya konmuş ve kamuoyu ile birlikte ilgili makamlar bilgilendirilmiştir.

Kamu hizmetlerinin daha kaliteli, daha verimli ve daha erişilebilir olup olmaması, piyasayı da çok büyük ölçüde etkilemektedir. Ülke insanlarımızın yaşamsal kamu hizmetlerinden daha kaliteli ve daha ucuza faydalanmasını sağlamalıyız.

Üretimi desteklemek ve özel sektör istihdamını artırmak için var gücümüzle çalışmalı, dış talebi arttırarak kaynak girişinin sağlanmasına yoğunlaşmalıyız.

Ülkemiz için eğitim ve turizm gibi hizmetler ihracı, hem dış gelir, hem de istihdam açısından çok önemli bir yer kaplamaktadır.

Ekibimiz bu bilinç ve anlayışla masaya oturacak, ülke geneline en faydalı olacak sorumlulukla işverenimizi temsil edecektir.

Unutulmamalıdır ki Asgari Ücret, adı üstünde en düşük ücrettir. Yoksa bir Geçim Ücreti değildir.

Saygılarımla;

Metin ARHUN

Kuzey Kıbrıs İşverenler Sendikası Başkanı