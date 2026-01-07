Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihlerde 07.30-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atışlar nedeniyle Mevlevi bölgesinde bazı alanlar, can ve mal güvenliği açısından “tehlikeli yasak bölge” ilan edildi.

Açıklamada, yasaklı bölge sınırlarının; batıda Yuvacık köyünün 500 metre güneydoğusu ile Kalkanlı’nın 700 metre doğusundan geçen hattın doğusu; doğuda Tutukçu Tepe-Gürkan Burnu hattının batısı; güneyde Yuvacık köyü 500 metre güneydoğusu ile Soğan Tepe’nin 500 metre doğusu hattının kuzeyi; kuzeyde ise Kalkanlı’nın 700 metre doğusu ile Gürkan Burnu hattının kuzeyi olarak belirlendiği kaydedildi.

Atışların ardından bölgede muhtemel kör giden mühimmatın aranması ve imha çalışmalarının da yapılacağı belirtilen açıklamada, serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar söz konusu bölgelere girilmemesi istendi.