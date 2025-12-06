Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"ANKARA’DA ÖNEMLİ VE VERİMLİ BİR TOPLANTI...

Önceki gün Başbakan Ünal Üstel, 2026 Mali Protokolünün detaylarını görüşmek için Sayın Cevdet Yılmaz'dan görüşme talebinde bulundu.

Sayın Cumhurbaşkan Yardımcısı ise bizi bugün kahvaltıya davet etti.

Yaklaşık 3 saat süren kahvaltıya sonrası toplantıda, 2026 yılında Hükumet olarak Ankaradan beklentilerimizi anlattık. Onların bizden beklentilerini not aldık...

Toplantıda uyuşturucu ile mücadeleden tutun, Toplu Taşıma Projesine, Elektirik projelerinden tutun, Seçim ve Halk Oylaması yasasında yapmayı düşündüğümüz değişikliklere kadar, hatta Yüksek Mahkemenin hazırladığı ve Yargının önünü açmaya yönelik Anayasa değişikliğine varıncaya kadar onlarca konuyu konuştuk.Hemen hemen her konuda antat kaldık.

Bizden en büyük beklentileri ise, istikrarın korunması ve sadece icraata odaklanılması...

Oldukça verimli bir toplantı oldu."