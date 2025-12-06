Bunlar da ilginizi çekebilir

104 diğer suçlar

14 trafik levha ve işaretlerine uymama

2 ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanma

Tespit edilen trafik suçları şöyle:

Toplam 2.308 sürücü kontrol edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 306 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı , 50 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı .

