Toplam 2.308 sürücü kontrol edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 306 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 50 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.
Tespit edilen trafik suçları şöyle:
-
69 hız sınırı ihlali
-
18 alkollü araç kullanma
-
2 ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanma
-
5 sigortasız araç kullanma
-
2 sürüş esnasında cep telefonu kullanma
-
5 emniyet kemeri takmama
-
14 muayenesiz araç kullanma
-
36 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma
-
1 izinsiz (T) yolcu taşımak
-
35 trafik ışıklarına uymama
-
14 trafik levha ve işaretlerine uymama
-
1 koruyucu başlıksız motosiklet kullanma
-
104 diğer suçlar
Polis, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.