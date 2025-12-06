Toplam 2.308 sürücü kontrol edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 306 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 50 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Tespit edilen trafik suçları şöyle:

  • 69 hız sınırı ihlali

  • 18 alkollü araç kullanma

  • 2 ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanma

  • 5 sigortasız araç kullanma

  • 2 sürüş esnasında cep telefonu kullanma

  • 5 emniyet kemeri takmama

  • 14 muayenesiz araç kullanma

  • 36 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma

  • 1 izinsiz (T) yolcu taşımak

  • 35 trafik ışıklarına uymama

  • 14 trafik levha ve işaretlerine uymama

  • 1 koruyucu başlıksız motosiklet kullanma

  • 104 diğer suçlar

Polis, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.