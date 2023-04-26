Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu ‘Alternatif’ adlı programa katılarak, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimi eleştirdi.

Erhan Arıklı, “Anlamsız bir seçim yapıyoruz. Bir milletvekilliği için ada genelinde seçim yapmak çok manasız ve absürt... Bu anlamsız seçim bize yaklaşık 30 milyon TL’ye patlayacak. Belki bu 30 milyon TL ile bir veya iki tane okul yapabilirdik. Bir ay bile olsa seçim yasakları dolayısıyla icraatlar da aksayacak” ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK YAPTIK, AĞZIMIZ YANDI... KENDİ YAĞIMIZDA KAVRULACAĞIZ"

Yerel seçimlerde hükümet ortakları ile ittifak yaptıklarını hatırlatan Arıklı, "İttifak yaptık, ağzımız yandı. İttifak döneminde ortaklarımızdan bir destek göremedik. Biz artık kolay kolay ittifak yapmayız. Kendi yağımızda kavrulacağız" açıklamasını yaptı.

YDP MYK BU AKŞAM TOPLANIYOR

Arıklı, adayın belirlenmesine yönelik Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) bugün toplanacağını belirterek, "Bir ekip oluşturduk. Ekibimiz, en yüksek oyu alabilecek adayları belirledi. Bu akşam üç isim üzerinde konuşacağız. Pazartesi de sahaya çıkacağız" dedi.

Ara seçimde en az diğer partiler kadar iddialı olduklarını aktaran Arıklı, “YDP’nin oyunun yüzde 7 olmadığını, daha yüksek olduğunu göstermeliyiz. Oy oranımızı yükseltmek zorundayız” dedi.

Arıklı, halk ile iç içe, sevilen ve popüler bir aday istediklerini de ifade etti.

Kaynak: Kıbrıs Postası