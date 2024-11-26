2025 Yılı’nın zor geçeceğini belirterek erken seçim çağrısı yapan Arıklı, ‘bana kalsa, hükümet olarak bugün istifamı verir, erken seçime giderim’ diye konuştu.

Kıbrıs TV'de katıldığı programda erken seçimi şimdi yapmakta çok büyük fayda olduğunu dile getiren Arıklı, 2025 yılının hepimiz için zor olacağını vurgulayarak, “Bu yüzden yeni yılı yeni bir hükümetin karşılaması ve tedbirler almasında büyük fayda görüyorum” ifadelerini kullandı.

Arıklı, UBP'yi işaret etti

Ülkedeki pahalılıkla ilgili de konuşan Arıklı, pahalılığın sebebi olarak Ulusal Birlik Partisi’ni işaret etti.

Arıklı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Biz de hayat pahalılığı yıllardır büyük bir sorun. Çünkü çok açgözlü tüccarların eline düşmüşüz ve devlette bu konuda benim üzerimde hassasiyeti duyduğum tedbirleri almıyor. 1977 Yılı’nda çıkarılan yasa ile devletin fiyat denetleme ve narh kıyma yetkisi var. Ama UBP liberal ekonomi ya da serbest piyasa ekonomisi diye diye bu tedbirleri almakta hevesli değil.”