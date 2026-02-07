Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erkan Arıklı, Güney Kıbrıs’ta mobil kameralarla cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ihlalleri, uyuşturucu ve alkol testlerinin kayda alınmasına yönelik düzenlemelerin onaylanmasına ilişkin bir görseli paylaşarak açıklamada bulundu.

Arıklı, paylaşımında Güney Kıbrıs’ın bu uygulamalarda KKTC’yi örnek aldığını düşündüğünü ifade ederek, “Bizden örnek aldılar sanırım. Ama eminim orada bizdeki ‘İstemezükçüler Grubu’ olmadığı için bu kurallar rahatlıkla uygulamaya konulacak ve herkes tartışmasız kurallara uyacak” dedi.

KKTC’de benzer uygulamaların henüz hayata geçirilemediğini belirten Arıklı, çeşitli suçları tespit edecek şekilde planlanan kameraların şu an sadece hız kontrolü yaptığını vurguladı. Arıklı, buna rağmen yürütülen tartışmaların dahi olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade ederek, “Allah’a şükür, yapılan tartışmalar bile fayda sağladı. Kamera korkusu ve cezaların yüksekliği nedeniyle trafik kazalarında ciddi bir düşüş var” ifadelerini kullandı.