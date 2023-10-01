Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ankara'daki bombalı saldırı girişimi dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Bakan Arıklı, "Dünya dengeleri değişiyor ve yeni bir dünya düzeni kuruluyor... Bu yeni dünya düzeninde Türkiye ve Türk Dünyasının yeri de belli oluyor. Bu yeni dünya düzeni, Karabağı özgürleştirdi. Bu yeni dünya düzeni, Türk Devletleri Teşkilatını ete kemiğe büründürdü. Bu yeni dünya düzeni, Zengezur Koridori ile Türkiyeyi Türk Dünyasına bağlayacak. Bu yeni dünya düzeni, KKTC'nin önünü açacak. Yeni dünya düzeninin bir gereği olan Kızılelmanın, ayak seslerini duyuyor ve heyecanlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm bu gelişmeler, emperyalist güçlerin harekete geçirdi" diyen Arıklı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Onların en büyük silahi terör. Geçmişte bu silahla, Türkiyenin 30 yılını ve milyarlarca dolarını harcadılar. Yine aynı oyunu, Ankarda İçişleri Bakanlığına konulan bomba ile tezgahlarda başladılar. Ama Türkiye teröre karşı artık hazırlıklı. Eminiz ki gereken cevap, en kısa sürede verilir. Geçmiş olsun Türkiye..."