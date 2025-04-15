Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sibel Tatar'ın eylem açıklamasını değerlendirdi.

Arıklı, “Sibel Hanım’ın açıklaması, Selma Eylem’in açıklamasından daha ağır bir açıklama…” dedi.

Arıklı açıklamasının devamında, Sibel Tatar’ın “başını örtüp ulu önder Atatürk’ün resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına karşıyım” şeklindeki ifadesinin çok ağır ve incitici bir cümle olduğunu kaydetti.

Arıklı, partisinin cumhurbaşkanı adayı için MYK’ya tam yetki vermesine işaret ederek, “Herkes diyor ki ‘bizim Ersin Tatar’a itirazımız yok, bizim oyumuzla cumhurbaşkanı olduğunda bu zihniyete sahip Sibel Tatar’ın first lady olması bizi yaralar’” diye konuştu.



Kaynak: Kıbrıs Gazetesi