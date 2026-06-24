Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Orman Dairesi’ne ait iş makineleri sahada temizlik, düzenleme ve atık alanının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalara başladı.

Bölgede uzun süredir çevresel risk oluşturan alan ıslah edilerek, doğal yapıya uygun hale getirilecek. Çalışmalar kapsamında, düzensiz şekilde biriken atıkların temizlenmesi, alanın güvenli hale getirilmesi ve çevresel etkilerin minimize edilmesine yönelik uygulamalar etaplar halinde yürütülecek.

Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla bölge çevre ve insan sağlığı açısından daha güvenli bir yapıya kavuşturulacak.

-Çavuş: “Çevresel risk oluşturan alanların ıslah edilmesi önemli bir çevre yatırımı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, çevresel risk oluşturan alanların ıslah edilmesinin yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de ilgilendiren önemli bir çevre yatırımı olduğunu vurguladı.

Çalışmaların planlı, koordineli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesi için sürecin yakından takip edildiğini kaydeden Çavuş, sahadaki uygulamaların titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

İncelemeler sırasında Çavuş’a eşlik eden Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ise yürütülen teknik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Poyraz, rehabilitasyon faaliyetlerinin belirlenen program çerçevesinde etaplar halinde sürdüğünü ve alanın en kısa sürede çevresel açıdan iyileştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.