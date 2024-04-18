Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, "CMIRS anketi" başlığı altında bir paylaşım yaparak, "CMIRS anketleri beni hep güldürür" ifadelerini kullandı.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"Göç Kimlik ve Hak Çalışanları Merkezinin 3 ayda bir yayınladığı anket neticeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Ben oldum olası siyasi anketlere ihtiyatlı yaklaşmışımdır. Hele söz konusu anket belli bir siyasi amaçla yapılıyorsa orada kesin manipülasyon vardır...

Bu CMIRS anketleri ise beni hep güldürür. Sebebine gelince;

CMIRS, AB fonlaması ile ayakta duran bir kuruluş.

2018 seçimlerinden 2 ay sonra idi. Uzun yıllardır bu anketleri yapıyor. 2018 e kadar yaptığı hiç bir ankette YDP yi %1 'in üzerinde göstermedi. 7 Ocak 2018 seçimlerinden önce de yaptığı son ankette biz %1 dik. Seçim oldu. Biz o seçimlerde %7 oy aldık ve 2 Milletvekili çıkardık.

3 Ay sonra CMIRS yine bir anket yaptı. O ne? YDP yine %1 di. Yani 3 ay içinde biz çakılmıştık..

Gülerek CMIRS Direktörü Mine Yücel'i aradım. "Mine hanım 3 ay önce %7 oy almış bir siyasi partiyi ısrarla ve istikrarlı bir şekilde %1 göstermeye devam ediyorsunuz. Bunu kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz? Hiç mi kendinizi sorgulamıyorsunuz?" dedim.

"Sayın Arıklı anket yaptığımız kişiler sizin partinizin ismini söylemiyorlarsa biz ne yapabiliriz?"

"Peki anket neticeleriniz bu kadar yalan söylüyorsa sizin diğer sonuçlarınıza nasıl inanalım. "Siz inanmasanız da bize inananlar var" dedi.

Bana göre çok bilimsel(!) bir cevaptı. Teşekkür ettim ve telefonu kapattım.

O gün bugündür, CMIRS ve anketleri beni hiç ırgalamıyor."