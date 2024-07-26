GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs WEB TV'de konuşan Arıklı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın düşünerek o cevapları verdiğini düşünmüyorum. Siyasi açıdan bir müdahale olduğunu kabul etmek mümkün olamaz. UBP’deki başkanlık mücadelesi diğer partilerdekine benzemiyor. Orada aynı zamanda Başbakanı da seçiyorsunuz. UBP’de birkaç adayın çeşitli şekillerde geri çekilmesi anti demokratiktir. Kabul edilebilecek bir durum değil. UBP, Türkiye ile ilişkileri yürütecek partidir. Buna devam etmesi gereken bir genel başkan seçmek durumundadır. Nedense birileri UBP’deki bu gelişmeleri hemen anti demokratik yaftasıyla yorumlayıp, lanse ediyorlar. Halbuki bu UBP’nin kendi iç problemi. Size ne ya da bana ne bundan? Bizi ne ilgilendirir? Biz kalkıp da ‘CTP neden çok adaylı yarış yapmıyor’ diyor muyuz? UBP’de mevcut başkan seçilirse yola aynen devam edilir, başka bir aday seçilirse hükümet düşer ve yeni bir hükümet kurulur"