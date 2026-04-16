Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı bir programda ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bütçe açığına dikkat çekti.

Arıklı, bütçenin her ay ciddi açık verdiğini belirterek, aylık ortalama 2 ila 2.5 milyar TL açık oluştuğunu söyledi. Bazı kesimlerin “biz gidersek CTP gelecek” söylemini kullandığını ifade eden Arıklı, “Bırakın bu CTP fobisi ile halkı korkutmayı. Gelecekse gelsin, hatta tek başına gelsin. CTP’ye sorun, bu bütçe açığını kapatmak ve maaşları ödemek için ne yapacak?” dedi.

CTP’nin bu soruya sloganvari ve popülist cevaplar vereceğini savunan Arıklı, “Rüşveti, soygunu, peşkeşi durduracağız diyecekler ama rakam vermeyecekler. İlk birkaç ay enkaz edebiyatı yapacaklar, en fazla 6 ay içinde de bırakıp kaçacaklar” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına gelen eleştirilere de değinen Arıklı, bütçenin bu hale gelmesinde sorumlulukları olduğunu kabul ederek, kamu maaşlarının 2022’de 4 milyar TL seviyesinden 52 milyar TL’ye yükseldiğini söyledi.

2026 bütçesinde gelir ve giderlerin dengede olduğunu ancak savaş nedeniyle gelirlerin düştüğünü ifade eden Arıklı, aylık 10.5 milyar TL maaş ödemesine karşılık gelirlerin 9.2 milyar TL seviyesinde kaldığını ve her geçen gün azaldığını kaydetti.

Arıklı, ekonomik belirsizlik nedeniyle vatandaşların harcamalarını ertelediğini, bunun da devlet gelirlerini düşürdüğünü belirterek, akaryakıt fiyatlarını dengede tutmak için vergilerden vazgeçilmesinin de bütçeye ek yük oluşturduğunu söyledi.

Açıklamasının sonunda Arıklı, konuyla ilgili değerlendirmelerine Antalya Diplomasi Forumu dönüşünde devam edeceğini ifade etti.