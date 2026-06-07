Polisten verilen bilgiye göre yangın dün gece saat 21.00 sıralarında çıktı.

Yangın sonucu buzdolabı, ocak, mutfak dolapları, bulaşık makinesi ve muhtelif mutfak malzemeleri yanarak zarar gördü.

Aynı gün saat 14.30 sıralarında, Hamitköy’de Karahüseyin Sokak’ta, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın sonucu, dört dönüm biçilmemiş buğday zarar gördü.

Saat16.00 sıralarında ise Gaziveren’de, bir sitenin arka kısmındaki jeneratörün aşırı yüklenmesi sonucu meydana gelen yangında ise, 12 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar ile jeneratör yanarak zarar gördü.

Bu sabah saat 08.00 sıralarında, Ziyamet’te Atatürk Caddesi’nde, içerisinde ikamet edilmeyen bir ikametgâhta da yangın çıktı.

Yangın sonucu, odalar içerisinde bulunan muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar ve ev eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin camları patlamış, tüm duvarları da islendi.

Meydana gelen yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.