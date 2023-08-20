Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Dünya Yeniden Kuruluyor’ başlığı altında bir açıklama yaptı.

Pile-Yiğitler yolunun bir anda dünyanın gündemine oturduğunu dile getiren Bakan Arıklı, “Geçmişte Rumların defalarca ara bölgeyi ihlal edip, yol yapmasına ses çıkarmayan BM Barış Gücü, mesele Türk tarafının yol yapmasına gelince, bir anda aslan kesildi ve "Ara bölgeyi ihlal ettirmem" diyerek karşımıza dikildi” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “1994 yılında Rumlar Larnaka-Ayia Napa yolunu yaparken ara bölgeyi ihlal etmişti. 2004 yılında da Pile- Voroklini yolunu yaparken de ara bölgeyi ihlal etmişti. 2012 yılında Rumlar tarafından yapılan Üniversite kampüsü ve 2020’deki Açık Hava Sineması da Ara Bölgeye inşa edilmişti” dedi.

Bu ihlaller olurken adada ‘Turist Gücü’ gibi dolaşan Barış Gücü’nden çıt çıkmadığını ifade eden Arıklı, “Maaşını aldığı ülkeye "Durun" demesi beklenemezdi zaten. Ama mesele biz olunca, Barış Gücü bir anda görevlerini hatırladı ve karşımıza dikildi. BM ye pabuç bırakacak halimiz yoktu elbette. Tıpkı Taksim Stadında olduğu gibi orada da gereken cevabı aldılar…” açıklamasını yaptı.

Arıklı, “Değinmek istediğim asıl mesele şu; görülüyor ki, Rusya-Ukrayna savaşından sonra dünya yeniden şekilleniyor ve giderek iki kutuplu bir dünya haline geliyor. Türkiye'de yeniden şekillenen bu dünyada yerini alıyor. Daha doğrusu almaya zorlanıyor” diye konuştu.

“Batı blokunun başını çeken ABD ve AB'nin, son zamanlarda Türkiye’yi "Hasım Ülke" pozisyonuna soktukları bir gerçek” diyen Arıklı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Batı blokunun koç başı ABD, Yunanistan’ı askeri üs haline getirirken, yaptığı tatbikatlarda Türkiye'yi işgal provalarını tatbikat senaryosu haline getiriyor. Suriye ve Kuzey Irak'ta bizimle resmen çatışma halinde ABD. Öyle ki ağır silahlarla donattığı PKK ile ortak tatbikatlar bile yapıyor.

Böylece ABD ve onun güdümündeki AB, Türkiye'yi yavaş yavaş Doğu Blokuna doğru iteliyor. Bu yeni dünya düzeninde KKTC’nin yerinin ne olacağını yaşayarak göreceğiz. Bu aşamada Rusya'nın KKTC’de Temsilcilik açması elbette önemli. Ama aynı Rusya'nın, dün BM Güvenlik Konseyinin KKTC’yi kınama kararını veto etmesi çok daha önemli... Bu durum bana, İnönü'nün meşhur lafını hatırlatıyor;

1964 yılında Kıbrıs meselesinden dolayı Türkiye'ye küstah ve tehdit dolu bir mektup yazan ABD Başkanı Johnson'a, İnönü şöyle cevap vermişti; " Yeni bir dünya kurulur. Türkiye’de o dünyada yerini alır"... Bence o dünya kuruluyor...”