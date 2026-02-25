Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de yayımlanan, Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu “Sabah Postası” programına konuk oldu.

"MAYIS YA DA EN GEÇ EYLÜL AYINDA GENEL SEÇİM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Programda erken seçim olasılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıklı, Aralık 2026’da yapılması planlanan yerel seçimlerin tarihinde herhangi bir değişiklik öngörülmediğini belirtti.

Genel seçimin ise kendi öngörüsüne göre Mayıs ya da en geç Eylül ayında yapılabileceğini ifade eden Arıklı, yaz aylarında sandığa gidilmesinin doğru olmayacağını, bu nedenle en muhtemel tarihin Eylül olduğunu kaydetti.

"YDP KARMA OYUN KALDIRILMASINI DESTEKİYOR"

Karma oyun kaldırılması tartışmalarına da değinen Arıklı, Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) bu yöndeki değişikliğe destek verdiğini söyledi.

Karma oy sisteminin parti disiplini ile milletvekilleri arasındaki ilişkiler açısından sorun yarattığını savunan Arıklı, uygulamanın siyasetçiler arasında “paslaşmalara” neden olduğunu ve bu nedenle sağlıklı bir yapı oluşturmadığını dile getirdi.

"CTP'NİN '26 VEKİL BULURSANIZ DESTEK VERİRİZ' YAKLAŞIMI ANLAMSIZ; 26 VEKİL BULUNURSA CTP'YE GEREK KALMAZ"

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) tutumunu da eleştiren Arıklı, “26 vekili bulursanız destek veririz” yaklaşımının anlamlı olmadığını ifade etti.

Arıklı, 26 milletvekilinin uzlaşması durumunda zaten CTP’nin desteğine ihtiyaç kalmayacağını söyledi.

"UBP PARTİ MECLİSİ DE KARMA OYUN KALDIRILMASINDAN YANA TAVIR ALDI"

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Parti Meclisi’nin de karma oyun kaldırılması yönünde tavır ortaya koyduğunu belirten Arıklı, Meclis’te gerekli çoğunluğun sağlanması hâlinde sistemin değiştirilebileceğini kaydetti.

Kaynak : Kıbrıs Postası