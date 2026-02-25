Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) iş birliğinde yürütülen "Kültürel Varlıkların Korunması ve Bakımı-Sur Duvarları Projesi" kapsamında, tarihi dokuya zarar veren yabani bitkilere karşı bilimsel yöntemlerle müdahale ediliyor.

6 Burcu kapsayan 24.000 metrekarelik alan temizleniyor

Çalışmalar, sur duvarlarının yapısal bütünlüğünü tehdit eden bitki oluşumlarını engellemeyi ve tarihi yapıyı çevresel faktörlere karşı dirençli kılmayı hedefliyor. Bu kapsamda batıdan doğuya doğru Yiğitler Burcu (Rokkhas), Zahra Burcu (Mula), Cephane Burcu (Quirini), Girne Kapısı, Musalla Burcu (Barbaro), Cevizli Burcu (Loredano) ve Söğütlü Burcu’nu (Flatro) kapsayacak şekilde çalışmalar, toplam 24.000 metrekarelik alanda yapılıyor.

LTB ekibi eğitim alarak çalışmalara başladı

Kasım 2025 tarihinde ilgili kurumların personeli ile oluşturulan teknik ekibin yerinde gözlem ve tespit çalışmalarının ardından başlayan süreç, LTB Altyapı ve Kültür Varlıklarını Koruma Şubesi tarafından görevlendirilen 4 personel ile yapılıyor.