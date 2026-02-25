Yapılan açıklamada, Sanatın ve sanatçının toplumsal sorumluluğuyla, “Sanatımızla Grev Çadırında” başlığıyla grev alanında buluşan LBT sanatçıları, şarkı, şiir ve söyleşileriyle işçilerin mücadelesine destek verdi.

Etkinlik boyunca yapılan konuşmalarda, emeğin onuruna, örgütlenme hakkının ve dayanışmanın toplumsal önemine vurgu yapıldı. LBT sanatçıları, emeğin yanında durmanın yalnızca bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçıları, sanatın toplumsal sorumluluğuna inanarak emek mücadelesi veren tüm kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini kaydetti.