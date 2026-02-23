-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Arıklı, protokol sürecinde taraflarla birçok noktada uzlaşı sağlandığını belirterek şunları söyledi:

“Biz Türk Telekom’un ana oyuncu olarak en başından beri bir aktör olmasını istedik. Fiberin beyni dediğimiz ana omurga tamamen Telekomünikasyon Dairesi’nin kontrolünde olacak, beyin odur.”

Arıklı, uluslararası ihaleye çıkılması halinde birçok şirketin ihaleye dahil olabileceğini ancak haberleşmenin devletin en kritik alanlarından biri olduğunu vurgulayarak devam etti:

“Haberleşme bir devletin can damarlarından biridir. Stratejiktir. Biz Türk Telekom ile bu süreci götürmek zorundayız.”

Arıklı: Bakanlar Kurulu müdahale edebilecek

Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi’nin veya yerel şirketlerin özelleştirme sonrası durumuna ilişkin endişelerin de farkında olduklarını belirterek, Bakanlar Kurulu’nun gerektiğinde müdahale edebileceğini söyledi:

“Özelleşirse buradaki şirketin akıbeti ne olacak deniyor, bu noktada Bakanlar Kurulu’nun müdahale hakkı olacak. Ben sizin endişelerinizi giderecek şekilde uzlaşmaya vardım ama ‘bu bir ihanet belgesidir, peşkeştir’ diyenlerle belli bir noktaya gelebilmemiz mümkün değil.”

“Onay Yasası Meclis’ten geçince ek protokol için çalışmalar başlayacak”

Arıklı, Onay Yasası’nın Meclis’ten geçmesinin sürecin resmen ilerleyebilmesi için zorunlu olduğunu belirterek, ek protokol çalışmalarının da bu aşamadan sonra başlayacağını dile getirdi:

“Onay Yasası Meclis’ten geçtikten sonra resmi görüşmelere başlama imkânı bulacağız. 11’inci maddenin devreye girebilmesi için Onay Yasası Meclis’ten geçmeli. Ardından ek protokol gündeme gelecek. Anlaşma bu şekildedir. Ek protokol konusunda kimsenin kafasında soru işareti yok.”

“Bizim vicdanımız rahattır”

Arıklı ek protokol görüşmelerine muhalefet vekillerini de çağırdı, “bizim vicdanımız rahattır” ifadelerini kullandı. “İşler iyi bir noktaya geldi” diyen Arıklı, muhalefeti ek protokolün maddelerini birlikte çalışmayı teklif etti, açık çek verdiğini söyledi.