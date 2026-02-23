CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Genel Kurulda söz alan Üstel, hükümetin görev süresi dolmadan ülkeye hizmet edecek daha birçok projeyi hayata geçireceklerini belirterek, muhalefetle zaman zaman ortak çalışmalar yapılabileceğini, zaman zaman da sert tartışmalar yaşanabileceğini, bunun demokrasinin gereği olduğunu söyledi.

Üstel konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte stratejik bir onay yasasına imza attığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkede hizmet edecek ve halkımızı rahatlatacak daha projelerimiz var. Dört sene dolmadan yapılan hizmetler ve bundan sonraki süreçte hangi projelere, hangi altyapı çalışmalarına ve halkımızın rahatlığı için ne lazımsa hepsini yapacağız. Belki bunları yaparken muhalefetle birlikte yapacağız, belki zaman zaman sert tartışmalarla yapacağız, demokrasinin gereği.”

Üstel, Fiber Optik Protokolü’nün çok stratejik bir proje olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bir Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile ben Başbakan olarak bir onay yasası imzaladım ve bu onay yasasının herkes tarafından çok stratejik olduğu kabul ediliyor. Böyle bir stratejik proje Türkiye Cumhuriyeti ile yapılmasın da kiminle yapılsın?”

Türk Telekom’un yapısına da değinen Üstel, şirketin Türkiye Cumhuriyeti’nin Varlık Fonu tarafından kontrol edildiğini belirterek, “Türk Telekom kimdir? Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Varlık Fonu’nun en büyük hisselerinin olduğu şirkettir. Maliye Bakanı’nın altın hisseleri vardır ve yaklaşık yüzde 20’si özel sektöründür. Bu şirket Türkiye Cumhuriyeti’nindir. Senelik cirosu 400 milyar dolardır,” dedi.

Üstel, KKTC’deki fiber optik hatların da Türkiye üzerinden sağlandığını hatırlatarak, “Dünyaya açılan haberleşmemiz Türkiye üzerindendir. Bu fiber optikler Türk Telekom’undur. İskelen ve Girne’den gelen iki fiber hat Türkiye üzerinden haberleşme sağlar. Bunları zamanında aynı şirket çekti,” ifadelerini kullandı.

“Bizim hukukçularımız var, görüşlerini aldık”

Hukuki süreç konusunda yapılan eleştirileri reddeden Üstel, hükümetin kendi hukukçularından görüş aldığını söyledi. Komite çalışmalarında Başsavcılık temsilcisinin de bulunduğunu belirten Üstel, “Komitede savcı geldi ve bu proje Türkiye Cumhuriyeti’nin en üst düzeyde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile imzaladığımız çok stratejik bir projenin onay yasasıdır,” dedi.

Konuşmasının devamında bölgedeki küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmelere dikkat çeken Üstel, İsrail-Filistin çatışması ve Gazze’deki durumun yanı sıra İran kaynaklı gerilimin arttığını söyleyerek, “Akdeniz’in etrafına bakın. Üç seneye yaklaşan İsrail-Filistin çatışması sürüyor, insanlar bombalar altında. Dünya seyrediyor. Hani BM? Hani insan hakları? Hiçbiri yok. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti ses çıkarıyor. Yanı başımızda İran var. Yarın mı çatışma çıkacak, bugün mü? Dünya bunu bekliyor,” ifadelerini kullandı.

“Görüşmeler devam ediyor, ek protokol yapılabilir”

Üstel, protokolün ilgili bakanlık ile internet sağlayıcıları arasında yapılan görüşmeler ışığında şekilleneceğini belirterek, sağlayıcıların uzlaştığı maddelerin onay yasasından sonra yeniden değerlendirileceğini söyledi. Su projesini hatırlatan Üstel, o dönemde de büyük tartışmalar yaşandığını ancak ek protokollerle sorunların çözüldüğünü belirtti:

“Suyun fiyatını Türkiye belirleyecek denildi. Proje gerçekleşti, ne oldu? Ek protokolle düzenlendi. Su Dairemiz baypas edilmeden fiyatlar belirlendi, belediye meclisleri vatandaşlara yansıtılan fiyatları belirledi. Aynı şekilde enerjide de üç ek protokol yapıldı. Türkiye hiçbir zaman Kıbrıs Türkü’nün isteğine ‘hayır’ demedi.”

Üstel, ekonomik örgütlerin endişe duymasına gerek olmadığını belirterek, taraflar arasında görüşmelerin süreceğini ve üzerinde uzlaşılan maddelerde düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. Protokolde yer alan vergi muafiyeti maddesinin yalnızca bu hayatî proje için eklenen bir düzenleme olduğunu belirtti.

“Bu ülkeyi dijital ada yapacağız”

Başbakan Üstel, projenin KKTC’nin dijitalleşmesi açısından kritik olduğunu ifade ederek, “Bu proje geçtikten sonra göreceksiniz, bu halkın menfaatini ve güvenliğini koruyacak başka sistemler de bu ülkeye gelecek. Artık bu ülkeyi dijital ada yapacağız,” dedi.

Turizmcilerin ve internet sağlayıcılarının endişelerinin yersiz olduğunu belirten Üstel, sağlayıcıların ekmeklerinin ellerinden alınmayacağını ve mevcut çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Halkın daha hızlı, daha uygun fiyatlı internet hizmeti alacağını kaydetti.

Telefon Dairesi’nin devre dışı bırakılmayacağını belirten Üstel, stratejik kurumların Türkiye ile iş birliği içinde yürütülmesinden endişe duymadığını ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarıyla hiçbir zaman ayrı düşünmedik, düşünmeyeceğiz. Türkiye hangi onay yasasını getirirse ben oylayacağım,” diyerek konuşmasını tamamladı.