Şahali, protokolün Meclis’te hangi bilgi ve veri ışığında değerlendirildiğinin bile belirsiz olduğunu söyleyerek şu soruyu yöneltti: “Biz hangi veri ile bu oturumda bu konuyu değerlendiriyoruz?”

Hükümetin protokolü imzalarken anayasal çerçeveyi dikkate almadığını savunan Şahali, şöyle devam etti:

“Sorsak bu devlet için yapmayacağınız hiçbir şey yok ama Anayasayı okumadınız. Siz imzaladığınız protokolün içinde ne yazıyor bilmiyorsunuz. Telefon Dairesi, BTHK ne olacak, kurumlar nasıl yetkisiz kalacak merak etmiyorsunuz. Biz bu detaylara bakıyoruz.”

Hükümetin devlet kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti’ne devretmeye hazır bir tutum sergilediğini öne süren Şahali, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

“Siz her kurumu Türkiye Cumhuriyeti’ne devretmeye hazırsınız ve bunu söylüyorsunuz. O zaman neden bu koltuklarda oturuyorsunuz?”

Üstel’e eleştiri…

Başbakan Ünal Üstel’e yönelik eleştirilerini de yineleyen Şahali, Üstel’in gelen her belgeyi incelemeden imzalamaya hazır olduğunu daha önce defalarca gördüklerini söyledi:

“Biz Ünal Bey’in ‘ne gelirse imzalamaya hazırım’ dediğini defalarca gördük. Kendileri ile hükümet kurduk, hükümetin bozulma sebebi gelen her şeyi bakmadan imzalamalarıydı.”

Şahali, konuşmasını hükümetin devlet kurumlarını ve anayasal düzeni göz ardı ederek hareket ettiği yönündeki eleştirilerini yineleyerek tamamladı.