Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Kırgızistan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"Geçmiş olsun Kırgızistan. Kırgızistan'ın Çin sınırında, 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Başkent Bişkekte 6 büyüklüğünde hissedildi.Şu ana kadar depremin yol açtığı kayıp konusunda bize bir bilgi ulaşmadı.

Depremin Çin de ne hasar yarattığı konusunda da bir bilgimiz yok.

Depremin hissedildiği Çin'in Sincan Bölgesi ise Doğu Türkistan diye biliniyor ve orada Uygur Türkleri yaşıyor.

Allahım sen soydaşlarımızı felaketten koru."