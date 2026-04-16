Kaynak: Kıbrıs Postası

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Postası TV’de yayımlanan, Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu “Sabah Postası” programına konuk oldu.

"BUGÜN VE YARIN SENDİKA VE MUHALEFETLE GÖRÜŞÜLECEK; CUMARTESİ GÜNÜ DE HÜKÜMET OLARAK YOL HARİTASINI BELİRLEMEK ÜZERE GÖRÜŞECEĞİZ"

Programda ilk olarak genel grev ve eylemlere neden olan hayat pahalılığı tasarısı hakkında konuşan Arıklı, sendikalar ve muhalefetle pazartesi gününden önce görüşeceklerini ifade etti.

İstişare sürecinin sürdüğünü ve olumlu bir noktada olduklarını belirten Arıklı, bugün ve yarın başbakan vekili ve beraberindeki ekibin muhalefet ve sendikalarla görüşeceğini, cumartesi günü ise Antalya Diplomasi Forumu’ndan erken dönüşün ardından hükümet ortaklarıyla yeniden bir araya gelerek yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

"UZLAŞI SAĞLANMASA DAHİ MAAŞLARIN ÖDENEBİLMESİ İÇİN BU TASARININ GEÇMESİ KONUSUNDA KARARLIYIZ; NİTEKİM AMACIMIZ UZLAŞIYLA GEÇİRİLMESİ"

Söz konusu tasarının elzem olduğunu ve uzlaşıyla geçirilmesini istediklerini belirten Arıklı, uzlaşı sağlanamasa dahi maaşların ödenebilmesi için tasarının geçmesi gerektiğini ifade etti.

ARIKLI, GÖREVE GELDİKLERİ YIL İLE BUGÜNÜ KIYASLAYAN ASGARİ ÜCRET İLE ALIM GÜCÜ TABLOSU DA PAYLAŞTI

Ürün 2022 (Adet/Litre) 2026 (Adet/Litre) Ekmek 870 adet 2.197 adet Makarna 508 adet 1.172 adet Benzin 254 litre 925 litre

Alım gücüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arıklı, 2022 yılında 7 bin TL olan asgari ücretle yaklaşık 7 TL olan ekmekten 870 adet alınabildiğini, bugün ise ekmek fiyatı 24 TL’ye çıkmasına rağmen asgari ücretle 2 bin 197 ekmek alınabildiğini söyledi. Makarnada 2022 yılında 508 adet alınabildiğini, bugün bu sayının 1172’ye çıktığını, benzinde ise 2022’de 254 litre alınabilirken bugün 925 litre alınabildiğini ifade etti. 40’tan fazla kalemde çalışma yaptıklarını belirten Arıklı, vatandaşın geçmişi hatırlamak istemediğini ancak tabloya bakıldığında genel bir kayıp olmadığını savundu. Savaş tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin gerekli olduğunu ve fiyatların istikrara kavuşması gerektiğini vurguladı.

"HER AY AÇIK VEREN BİR EKONOMİDE CTP GELSE NE YAPACAK?"

Bu gelişmelerin muhalefet ve bazı sendikalar tarafından erken seçim için bir araç olarak kullanıldığını ileri süren Arıklı, maaşların ödenebilmesi için bu ay acil 7,5 milyar TL, gelecek ay ise 3,5-4 milyar TL kaynak bulunması gerektiğini belirterek, “Erken seçim isteyenler bu finansmanı nasıl bulacak?” diye sordu.

Kamu personeli maaşlarının aylık yaklaşık 12 milyar TL’lik bir gider kalemi olduğunu, buna karşın gelirlerin 9 milyar TL civarında seyrettiğini ve düşmesinin beklendiğini ifade eden Arıklı, “Her ay açık veren bir ekonomide CTP gelse ne yapacak?” sorusunu yöneltti.

"2022 YILINDA KAMU PERSONEL GİDERLERİ 4 MİLYAR TL'YDİ, BUGÜN İSE 12 KATINA ÇIKARAK 52 MİLYAR TL OLDU; CTP GÖREVE GELDİKTEN 6 SONRA DAHA ÖNCE YAPTIĞI GİBİ KAÇACAKTIR"

Yerel bankalardan borçlanılmayacağını da belirten Arıklı, CTP’nin göreve gelmesi durumunda en iyi ihtimalle 3 ay boyunca “enkaz edebiyatı” yapacağını, ancak 6 ay içerisinde "daha önce yaptıkları gibi" görevden çekileceğini ileri sürdü.

2022 yılında 4 milyar TL olan kamu personeli giderlerinin bugün 52 milyar TL’ye çıkarak yaklaşık 12 kat arttığını kaydetti.

"TÜRKİYE'DEN GELECEK OLAN YARDIMIN KULLANIM ALANLARI BELLİ; BU MALİ SORUNDAN KENDİMİZ ÇIKMALIYIZ"

Türkiye ile mali ilişkileri de değerlendiren Arıklı, Türkiye’den protokol kapsamında sağlanan mali yardımların kullanım alanlarının belli olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin yatırım kalemleri ve ayrılan bütçe netken maaş ödemeleri için ek transfer yapılması konusunda farklı bir tutum sergileyeceğini düşünmediğini belirten Arıklı, bu mali sorunun yerel imkanlarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"ERKEN GENEL SEÇİM İÇİN EN UYGUN TAKVİM EKİM AYININ İLK HAFTASI; HÜKÜMET ZOR DA OLSA SÜRECİ EKİM'E KADAR GÖTÜRECEKTİR"

Erken genel seçim takvimine ilişkin de konuşan Arıklı, en uygun tarihin ekim ayının ilk haftası olduğunu ifade etti. Hükümetin zor da olsa ekime kadar süreci götürebileceğini, aksi durumda bunun ağır bir fatura doğuracağını söyledi.

Seyrüsefer ücretlerine ilişkin bir af çalışması yürüttüklerini de belirten Arıklı, konuya ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağını ifade etti.