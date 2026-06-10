Pazar alanında gerçekleştirilen ziyarette hayat pahalılığı, artan maliyetler ve alım gücündeki düşüş öne çıkan başlıklar oldu.

Pazar alanını dolaşan Çeler ve beraberindeki heyet, tezgahları ziyaret ederek esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar, artan maliyetler ve alım gücündeki düşüşün yarattığı sorunlar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden heyet, hayat pahalılığının günlük yaşama etkileri ve ülkede yaşanan ekonomik sorunlara ilişkin görüşleri dinledi.

TDP heyeti, halkın beklenti ve taleplerini not alırken, parti olarak çözüm odaklı politikalar üretmeye devam edeceklerini vurguladı.