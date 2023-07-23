“Güney Kıbrıs’ta yaşayan Akel Milletvekili Niyazi Kızılyürek, bugün yerel bir gazetede “Askıdaki Kıbrıslı Türkler” başlıklı bir köşe yazısı yazarak, hem 20 Temmuzu hem de Türkiye’ye ağır bir dille eleştirmiştir” denilen açıklamada, “Kızılyürek keşke Kıbrıslı Türklerin sıkıntılarını ele alırken öncelikle içinde bulunduğu Partinin kararı da olan Kıbrıslı Rumlar’ın Enosis sevdasını sorgulayarak 20 Temmuz’a nasıl gelindiğini anlatsa , daha sonra da yine içinde bulunduğu partinin Annan Planı referandumuna niçin hayır dediğini sorgulayarak Kuzey Kıbrıs’ın niçin AB müktesebatının dışında tutulduğunu sorgulasa ve bunu her platformda dile getirse.” İfadeleri kullanıldı.

Erhan Arıklı imzasıyla yapılan açıklama şöyle devam etti:

“Sevgili Kızılyürek başta olmak üzere herkesin bilmesi ve anlatması gereken gerçek şudur ki; Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türklerinin kendi kaderine veya Rumlar’ın insafına terk edilmesine bundan önce olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Bu meyanda önümüzdeki süreçte;

A) TC Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın talimatları ile Kıbrıs Türklerinden isteyenler, derhal TC vatandaşlığına alınarak Türkiye vatandaşlarının yararlandığı her türlü haktan yararlanması sağlanacaktır. Mesela TC vatandaşlığı alan Kıbrıslı Türkler Türkiye’deki sağlık imkanlarından rahatlıkla yararlanabilecektir.

B) Yine Sayın Erdoğan’ın talimatları ile İsteyen Kıbrıslı Türkler TC vatandaşlığına geçtikten sonra TC vatandaşlarının şartları doğrultusunda yeşil ve kırmızı pasaport alma hakkına sahip olabilecektir.

C) Yakın bir zamanda TC ve KKTC arasında Gümrük Birliği Anlaşması yürürlüğe girecek ve KKTC iç piyasası ucuzlayacaktır. Bu sayede Güney Kıbrıs ekonomisi büyük ölçüde Kuzeye kayacaktır.

D) En önemlisi TC ve KKTC Dışişleri Bakanlarının son imzaladığı protokolle TC nin tüm diplomatik dış temsilcilikleri KKTC adına konsolosluk hizmeti verebilecektir. Böylece dış temsiliyetimiz büyük ölçüde sağlanmış olacaktır.

Kızılyürek’e yaşadığı bölgeden Kuzey için ağıtlar yakmaktan ziyade Kıbrıs Türklerinin hak ve hukuku için mücadele etmesini tavsiye ediyoruz.”