Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 'Özbek pilavı' esprisine sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getirdi.

Bakan Arıklı, "Kırgızistana giderken yaptığım "Özbek Pilavı" esprisini birileri ciddiye almış. "Memleket yangın yeri. Bakan pilav yemeye gitti" diye ciddi ciddi eleştiri yapan, hatta bunu Meclis kürsüsünde dile getirenler olmuş..." dedi.

Arıklı, "Beni biraz yakından tanıyanlar, pilav yemek için yan taraftaki restorana dahi gitmeyeceğimi iyi bilirler" ifadelerini kullandı.

Arıklı, "Niçin gittiğim meselesine gelince... Sebebini yakında herkes anlar..." açıklamasını yaptı.