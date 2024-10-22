Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı (KTBB) Hasan Esendağlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Şampiyon Meleklerimiz için adalet arayışına devam ettiklerini vurguladı.

Hasan Esendağlı, "Davanın bizler için, ailelerimiz ve tüm ülkemiz için taşıdığı hassasiyete karşın; bugüne değin sanık avukatlarının duruşmada müvekkilleri adına savunma hakkını kullanmalarına anlayış gösterilmesi, işlerini yaptıkları için bir tepkiye maruz kalmamaları için bir meslektaşları ve bir Baro Başkanı olarak oldukça çaba harcadığımı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Esendağlı, bugün mahkemede yaşanan gerginliğe dikkat çekerek, "Ancak bugün müdafii avukatlar ekibine öncülük eden iki kıdemli avukatın ailelerimize ve heyetimize yönelik kışkırtıcı, hakaretamiz ve saldırgan tavırları, savunma hakkının kullanılması ve avukat etiği ile bağdaşmayan, kabul edilmesi mümkün olmayan davranışlardı. Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak, ilgili avukatlar hakkında mensubu bulundukları Barolar nezdinde şikayetçi olacağımızı ifade etmek isterim" açıklamasını yaptı.

Esendağlı, "Bu tip davranışlar, ailelerimizle birlikte mücadele azmimizi sadece artırmaktadır. Ara vermeden çalışmalarımıza devam edip 3 Aralık’taki kritik duruşma için tekrar Adıyaman’da hazır olacağız. Kalbi burada ailelerimizle birlikte çarpan, desteğini hissettiren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.